Konyaspor'dan, Başakşehir maçının ertelenmesi için TFF'ye başvuru

İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olacağı maçının ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvurdu.

Haber; AA
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Konyaspor'dan, Başakşehir maçının ertelenmesi için TFF'ye başvuru
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11 Ocak 2022 14:42
Ahmet Çalık
Ahmet Çalık
Konyaspor
İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olacağı maçının ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuruda bulundu.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, 15 Ocak Cumartesi günü deplasmanda oynanacak Medipol Başakşehir maçının, Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmesinden dolayı ileri bir tarihe ertelenmesi için TFF'ye müracaat edildi. 

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