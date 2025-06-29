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Konyaspor'da transfer yasağı sona erdi

Konyaspor'da transfer yasağı kalktı, ayrılacak isimler netleşmeye başladı. 4 oyuncuya kulüp bulmaları için izin verildi.

calendar 29 Haziran 2025 15:34 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2025 15:40
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Konyaspor'da transfer yasağı sona erdi
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Konyaspor Basın Sözcüsü Cengiz Yönet, "Transfer tahtasında yapmamız gereken çok acil ödemelerimiz vardı. Yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımız sayesinde hızlı bir şekilde ödemelerimiz yapıldı. Şu an itibariyle transfer yasağımız, transfere engel durumumuz yok" dedi.

Konyaspor Basın Sözcüsü Cengiz Yönet ve Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı, basın toplantısı düzenlendi. Yönetim kurulu olarak yeni göreve geldiklerini hatırlatan Basın Sözcüsü Cengiz Yönet, yeşil-beyazlı kulübün transfer yasağının sona erdiğini belirtti. Yönet, ''Yönetim kurulu olarak, bize gösterilen hedef ve bize gösterilen ahenk içerisinde ulaşmamız istenilen noktaya gitmek için çaba sarf edeceğiz. Bunun sözünü verdik. Çalışmak için buradayız. Sizinle buluşmaya geç kaldık. Ancak transfer tahtasında yapmamız gereken çok acil ödemelerimiz vardı. Yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımız sayesinde hızlı bir şekilde ödemelerimiz yapıldı. Şu an itibariyle transfer yasağımız, transfere engel durumumuz yok" dedi.

YUSUF KÜÇÜKBAKIRCI: 4 OYUNCUYA KENDİSİNE KULÜP BULMASI İÇİN İZİN VERİLDİ



Yeşil-Beyazlı ekibin Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı ise bazı futbolcuların kendilerine kulüp bulmaları için izin verildiğini söyledi. Küçükbakırcı, "50'ye yakın oyuncumuzdan kiralık olarak gönderip takımımıza dönecek 4 kişi var. Ufuk Akyol, Metehan Mert, Adem Eren ve Bahadır Güngördü var ve bunlar geliyor. Bouly Junior Sambou gelmiyor, kendisine kulüp bulması için ona izin verdik. Onun dışında Recep hocamızın raporu doğrultusunda, Filip Damjanovic, Hamidou Keyta ve Nikola Boranijasevic, bu saydığım isimlerle karşılıklı anlaşma yoluna giderek kendilerine kulüp bulmalarını istedik. Yollarımızı ayırmayı düşünüyoruz. Emmanuel Boateng'i hocamız son olarak kampta görmek istedi" şeklinde konuştu.


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