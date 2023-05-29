Konyaspor'a, Belçika'dan '10 numara' transfer

Yeni sezonda Aleksandar Stanojevic yönetiminde çıtayı yükseltmek isteyen Konyaspor transferde flaş adımlar atıyor.



Yeşil Beyazlılar, uzun süre Trabzonspor'un da gündeminde yer alan Cercl Brugge'un başarılı hücumcusu Dino Hotic için devreye girdi.



BU SEZON 41 MAÇTA GÖREV ALDI



Türkiye'den birçok talibi olan oyuncuyu, Sırp teknik adam kesin olarak takımında görmek istiyor. 27 yaşındaki orta saha bu sezon 41 maçın 23'ünde ilk 11 başlayan Hotic 5 gol 2 asistlik performans sergiledi.



