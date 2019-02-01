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Konyaspor 5 eksikle çalıştı

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 4 Şubat Pazartesi günü deplasmanda Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kaynak: AA
Konyaspor 5 eksikle çalıştı
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01 Şubat 2019 19:26
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 4 Şubat Pazartesi günü deplasmanda Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde, salonda core ve kuvvet çalışması ile başladı.

Daha sonra sahada koşu ve ısınma hareketleri yapan futbolcular, 5'e 3 pas çalışmasıyla idmana devam etti.

Ara transferde takıma dahil edilen Ali Çamdalı'nın da yer aldığı antrenman şut ve gol çalışması ile sona erdi

Tedavilerine devam edilen Amir Hadziahmetovic, Paolo Hurtado, Jens Jonsson, Fallou Diagne ve Mücahit Can Akçay antrenmana katılmazken, Petar Filipovic ve Selim Ay takımdan ayrı çalıştı.

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