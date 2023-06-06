Konya ve Samsun'da hedef aynı isim

Spor Toto Süper Lig'e yeni çıkan Samsunspor ve ligde bu sezon istediğini bulamayan Konyaspor, lig başlamadan karşı karşıya geldiler.



Süper Lig'de sezonun bitimine 1 maç kala takımlar transfer için kolları sıvadı. Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Konyaspor ve 1. Lig'i şampiyon tamamlayıp Süper Lig'e yükselen Yılport Samsunspor, transferde karşı karşıya geldi.



İki kulübün, rotasını Katar'a çevirdiği öğrenildi. Konya ve Samsun ekibinin Katar ekibi Al Sailiya'dan 27 yaşındaki Mozambik asıllı İsveçli santrfor Carlos Strandberg'le ilgilendiği bildirildi. Anadolu Kartalı ve kırmızı- şimşeklerin, kulübüyle sözleşmesi biten tecrübeli forvet için girişimlerini sürdürdüğü öğrenildi.



26 MAÇTA 15 GOL ATTI



Futbol kariyerinde Rus devi CSKA Moskova, Belçika'nın önemli kulübü Club Brugge ve İsveç'te Malmö'de de boy gösteren Strandberg'in Süper Lig'de oynamaya sıcak baktığı belirtildi. İsveçli golcüyü kadrosuna katmak için çaba gösteren iki ekibin, Strandberg transferini önümüzdeki günlerde sonuçlandırması bekleniyor.



1.87 boyundaki Carlos Strandberg, bu sezon Katar takımı Al Sailiya'da sahaya çıktığı 26 karşılaşmada 15 gol, 3 asist katkısı sağlayarak dikkatleri üzerine çekti. Başarılı golcü, İsveç'in A Milli Takım haricinde tüm yaş kategorilerinde de forma giydi.





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