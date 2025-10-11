11 Ekim
Konya'da vergi rekortmenleri listesinde Guilherme var

Konya'nın 2024 vergi rekortmenleri listesi açıklandı. Sanayiyle anılan şehirde Brezilyalı futbolcu Guilherme'nin 12 milyon TL üzerindeki beyanıyla 12. sıraya yerleşmesi dikkat çekti. Listede Konyaspor'dan başka isimler de var.

11 Ekim 2025 12:24
Konya'da vergi rekortmenleri listesinde Guilherme var
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 2024 yılına ilişkin gelir vergisi rekortmenleri listesini duyurdu. Sanayi kenti olarak bilinen Konya'nın vergi rekortmenleri listesinde Brezilyalı futbolcu Guilherme 12. sırada yer aldı.

KONYASPOR'DAN BİRÇOK İSİM VAR

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2024 vergilendirme dönemine ilişkin gelir vergisi rekortmenleri listesini açıkladı. Sanayi kenti olarak anılan Konya'nın vergi rekortmenleri listesine, kentte en fazla vergi beyan eden 100 mükellef arasına Süper Lig takımlarından Konyaspor'dan birçok ismin yer alması dikkat çekti.


KONYA'DA REKORTMEN FUTBOLCU SÜRPRİZİ

Yeşil-beyazlı takımın Brezilyalı kaptanı Guilherme Haubert Sitya, Konya'nın vergi rekortmenleri listesinde 12. sırada yer alırken Guilherme'nin "ücret geliri" kapsamında beyan ettiği vergi tutarının 12 milyon 567 bin 272 TL olarak kayıtlara geçtiği öğrenildi.

NDAO İLE ADİL DEMİRBAĞ İLK 50'DE

Takımın kanat oyuncularından Alassane Ndao 6 milyon 713 bin lira ile 27. sıraya, savunma oyuncusu Adil Demirbağ ise 3 milyon 883 bin lira vergi tahakkuku ile 50. sıraya yerleşti.

KONYASPOR BAŞKANI 2. SIRADA

Listenin 2. sırasında, Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Atiker bulunuyor. Atiker, 23 milyon 404 bin 237 TL vergi tahakkuku ile listenin zirvesine en yakın isim oldu.

Sanayi kenti olarak öne çıkan Türkiye'nin en büyük yüzölçümüne sahip kenti Konya'da sadece 12 milyon lira vergi ödeyen Brezilyalı bir futbolcunun kentin en çok vergi ödeyenler listesinin 12. sırasına kadar yükselmesi 'tuhaf' olarak yorumlandı.

 

 

  • KL
