Konrad Laimer: 'Hala oynayacak çok şeyimiz var'

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde sahasında Real Madrid ile 2-2 berabere kalan Bayern Münih'te yıldız oyuncu Konrad Laimer açıklamalarda bulundu.



"OYNAYACAK ÇOK ŞEYİMİZ VAR"



Maça iyi başladıklarını söyleyen Konrad Laimer sonrasında oyundan çok düştüklerini söyledi.



İşte Konrad Laimer'in o açıklaması:



"Daha ilk yarı yeni bitti. İnişli çıkışlı bir maç oldu. İyi başladık ama sonra o kadar da iyi değildik. Bildiğimiz Real Madrid... Onları tanıyoruz, oyunu yavaşlatıyorlar ve sonra ihtiyaç duyduklarında harekete geçiyorlar. Genel olarak iyi oynadığımızı düşünüyorum. Hepsi olağanüstü oyuncular. Hala oynayacak çok şey var ve biz ne yapabileceğimizi biliyoruz."





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