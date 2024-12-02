Kompany'den Kane açıklaması

Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany, sakatlığı bulunan Harry Kane ile ilgili açıklamada bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Kompany'den Kane açıklaması
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02 Aralık 2024 16:04
Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany, kupada Bayer Leverkusen ile oynayacakları maç öncesi açıklamada bulundu.

Borussia Dortmund maçında sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan Harry Kane'in sakatlığıyla ilgili konuşan Belçikalı teknik adam, "Harry Kane'in bu yıl oynama şansı var ama tam olarak ne kadar uzak kalacağını söylemek zor." ifadelerini kullandı.

Bayern Münih, Dortmund maçında sakatlanan İngiliz golcünün sağ arka uyluğunda strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edildiğini açıklamıştı.

Bayern Münih'te bu sezon 19 maçta sahaya çıkan 31 yaşındaki Kane, 20 gol attı ve 9 asist yaptı.

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