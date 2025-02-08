Kolo Muani, Juventus'a ilaç oldu

Serie A'nın 24. haftasında Juventus, deplasmanda Como'yu 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Kolo Muani, Juventus'a ilaç oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Şubat 2025 00:48
Serie A'nın 24. haftasında Thiago Motta'nın ekibi Juventus, deplasmanda Cesc Fabregas'ın yönetimindeki Como'yu 2-1 mağlup etti.

Giuseppe Sinigaglia Stadyumu'nda oynanan maçta Juventus'a galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Randal Kolo Muani ve 89. dakikada penaltıdan yine Randal Kolo Muani kaydetti.

Fransız golcü, Juventus formasıyla çıktığı ilk 3 maçta 5 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

Como'nun tek golünü ise 45+1'de Assane Diao kaydetti.

Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, ilk 11'de başladığı maçta 67 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Juventus 44 puana ulaşırken, Como 22 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Juventus evinde Inter'i ağırlarken, Como deplasmanda Fiorentina ile karşılaşacak.

*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery