Kolo Muani adım adım PSG'ye

Paris Saint-Germain Transfer Haberleri: Paris Saint-Germain, Frankfurt'tan Randal Kolo Muani ile anlaşma sağladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Kolo Muani adım adım PSG'ye
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19 Ağustos 2023 14:09
Son güncelleme 19 Ağustos 2023 14:10
Kadrosundan Neymar'ı kaybeden Paris Saint-Germain yeni transferiyle kadrosunu güçlendirmeye hazırlanıyor. 

Fransız basınında yer alan habere göre;  Paris Saint-Germain, Eintracht Frankfurt forması giyen 24 yaşındaki santrfor Randal Kolo Muani ile anlaşma sağladı.

Fransız ekibinin Kolo Muani için Alman ekibiyle yapılan müzakerelerde sona gelindiği belirtildi. 

Yıldız santrforun da PSG'ye gitmek istediği ve Frankfurt kulübü yetkililerine bu transferin gerçekleşmesi istediğini ilettiği aktarıldı. 

100 MİLYON EURO 

PSG'nin bu transfer için Eintracht Frankfurt'a 100 milyon euro bonservis ödeyeceği iddia ediliyor. 

FRANKFURT RAKAMLARI 

Eintracht Frankfurt formasıyla toplamda 47 karşılaşmaya çıkan Muani 24 gol, 17 asistlik performans sergiledi. 

 

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