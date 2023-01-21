Köln, Werder Bremen'e gol oldu yağdı!

Almanya Bundesliga 16. hafta maçında Köln, sahasında Werder Bremen ile karşılaştı.



Köln'ün sahasında oynanan maçı ev sahibi ekip 7-1'lik tarihi bir skorla kazandı.



Köln'e galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Linton Maina, 15 ve 21. dakikalarda Steffen Tigges, 30 ve 54. dakikalarda Ellyes Skhiri, 36. dakikada Huseinbasic ve 76. dakikada Marco Friedl (K.K.) kaydetti. Werder Bremen'in tek golü 38. dakikada Fülkrug'dan geldi.



Köln bu sonuçla ligde 5 maç sonra galibiyete uzandı. Werder Bremen ise üst üste 3. kez mağlıp oldu.



Ev sahibi ekip karşılaşmada bulduğu 7 isabetli şutu da golle sonuçlandırdı.



Alınan bu sonucun ardından Köln puanını 20'ye çıkardı. Werder Bremen ise 21 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Köln, Bayern Münih deplasmanına gidecek. Werder Bremen ise Union Berlin'i ağırlayacak.





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