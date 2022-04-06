Koke'den Guardiola'ya gönderme!

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde oynanan Manchester City-Atleico Madrid maçında konuk ekibin maçı şut dahi çekmeden bitirmesi ve Manchester City'nin zor bulduğu golle maçı 1-0 kazanması sonrası Atletico Madrid'in oyun anlayışı yoğun eleştirilere tutulmuştu.
Maç sonrası açıklamalarda bulunan Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, "Maçın büyük bir kısmında 5 savunma ve 5 orta sahayla oynadılar. Böyle bir hat karşısında hücum yapmak hiç kolay değil. Tarih öncesi de değildi şimdi de değil." ifadelerini kullandı.
Guardiola'nın kullandığı "tarih öncesi" ifadesini tiye alan Atletico Madrid kaptanı Koke, sosyal medya hesabından Atletico Madrid logosu paylaşarak "Tarih öncesinden beri Atletico'ya aşığız. Atleticolu olduğum için gururluyum." ifadelerini kullandı.
Çeyrek final mücadelesinin ikinci maçı 13 Mart Çarşamba günü Madrid'de oynanacak.
Maç sonrası açıklamalarda bulunan Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, "Maçın büyük bir kısmında 5 savunma ve 5 orta sahayla oynadılar. Böyle bir hat karşısında hücum yapmak hiç kolay değil. Tarih öncesi de değildi şimdi de değil." ifadelerini kullandı.
Guardiola'nın kullandığı "tarih öncesi" ifadesini tiye alan Atletico Madrid kaptanı Koke, sosyal medya hesabından Atletico Madrid logosu paylaşarak "Tarih öncesinden beri Atletico'ya aşığız. Atleticolu olduğum için gururluyum." ifadelerini kullandı.
Çeyrek final mücadelesinin ikinci maçı 13 Mart Çarşamba günü Madrid'de oynanacak.