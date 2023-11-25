Kocaelispor, Giresun'da 4 golle kazandı

1. Lig'de Kocaelispor, Giresunspor'u deplasmanda 4-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Kocaelispor, Giresun'da 4 golle kazandı
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25 Kasım 2023 20:52
Son güncelleme 25 Kasım 2023 21:01
Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Kocaelispor, Giresunspor deplasmanına konuk oldu. Çotanak Stadyumu'ndaki maçı Kocaelispor 4-1'lik skorla kazandı.

Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Kadir Seven (Kendi kalesine), 53. dakikada Atila Turan, 58. dakikada Douglas Tanque ve 90. dakikada Barış Alıcı attı. Giresunspor'un tek golü 65. dakikada Mehmet Keskin'den geldi.

Kocaelispor, bu galibiyetle birlikte 29 puana yükseldi. Giresunspor 9 puanda kaldı.

1. Lig'in gelecek haftasında Kocaelispor, sahasında Ümraniyespor'u ağırlayacak. Giresunspor, Göztepe deplasmanına gidecek.

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