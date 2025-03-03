1. Lig'in 27. haftasında Kocaelispor, sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 sona erdi.



Kocaelispor, 44. dakikada penaltıdan Oğulcan Çağlayan ile öne geçti. İstanbulspor'un golü 90. dakikada Şeref Özcan'dan geldi.



Bu sonucun ardından Kocaelispor 56, İstanbulspor ise 40 puana yükseldi.



Kocaelispor, ligin bir sonraki haftasında Ümraniyespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İstanbulspor, sahasında Sakaryaspor ile karşı karşıya gelecek.



Stat: Yıldız Entegre Kocaeli



Hakemler: Davut Dakul Çelik, Harun Reşit Güngör, İbrahim Ethem Potuk



Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Muharrem Cinan, Pedrinho (Dk. 86 Tarkan Serbest), Oğulcan Çağlayan, Vukovic (Dk. 77 Yusuf Cihat Çelik), Samet Yalçın, Rivas (Dk. 86 Furkan Gedik), Marcao (Dk. 64 Ahmet Sağat)



Uğur Okulları İstanbulspor: Alp Tutar, Yunus Bahadır (Dk. 84 Özcan Şahan), Okan Erdoğan, Fatih Tultak (Dk. 74 Duhan Aksu), Coly, Kubilay Sönmez, Loshaj, Sambissa (Dk. 74 Emir Kaan Gültekin), Dijlan Aydın (Dk. 74 Kerem Şen), Diarra (Dk. 84 Şeref Özcan), Krstovski



Goller: Dk. 44 Oğulcan Çağlayan (Penaltıdan) (Kocaelispor), Dk. 90+1 Şeref Özcan (Uğur Okulları İstanbulspor)



Sarı kartlar: Dk. 31 Dijlan Aydın, Dk. 38 Coly, Dk. 42 Alp Tutar, Dk. 90+4 Emir Kaan Gültekin, Dk. 90+10 Loshaj (Uğur Okulları İstanbulspor), Dk. 79 Pedrinho, Dk. 90+7 Gökhan Değirmenci (Kocaelispor)



