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Kocaelispor'dan Pedrinho'ya veda!

Kocaelispor, Portekizli orta saha oyuncusu Pedrinho ile yollarını ayırdığını duyurdu.

calendar 21 Temmuz 2025 19:50
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Kocaelispor'dan Pedrinho'ya veda!
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Türkiye Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Kocaelispor, 32 yaşındaki Pedrinho ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada;
"Futbolcumuz Pedrinho'nun sözleşmesi karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Pedrinho'ya camiamıza verdiği emekler için teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz.

Her şey için teşekkürler Pedri!

Yeni yolculuğunda başarılar seninle olsun."

Kocaelispor, Pedrinho'yu geçtiğimiz sezon yaz transfer döneminde Ankaragücü'nden kadrosuna katmıştı.

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