Kocaelispor'da 3 futbolcunun sözleşmesi uzatıldı

Kocaelispor'da Gökhan Değirmenci, Ryan Mendes ve Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmeleri uzatıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kocaelispor'da 3 futbolcunun sözleşmesi uzatıldı
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22 Nisan 2025 15:37
Son güncelleme 22 Nisan 2025 15:52

Trendyol 1. Lig'de şampiyonluğu garantileyen Kocaelispor'da sağ kanat oyuncusu Oğulcan Çağlayan, sol kanat oyuncusu Ryan Mendes ve kaleci Gökhan Değirmenci'nin sözleşmesi uzatıldı. 

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Oğulcan, Mendes ve Gökhan'ın sözleşmesinde bulunan bir yıllık opsiyonun kullanıldığı bildirildi.

Üç futbolcunun sözleşmesinin 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzatıldığı kaydedildi.

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