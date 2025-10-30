30 Ekim
Esenler Erokspor-Agri 1970 Spor
13:00
30 Ekim
Karaköprü -Rizespor
13:00
30 Ekim
1926 Bulancakspor-Iğdır FK
13:30
30 Ekim
Zonguldak Kömürspor-Bodrum FK
14:45
30 Ekim
Gaziantep FK-Karabuk Idmanyurdu Spor
18:00
30 Ekim
Konyaspor-12 Bingolspor
20:30
30 Ekim
Cagliari-Sassuolo
20:30
30 Ekim
Pisa-Lazio
22:45

Kocaelispor, Başakşehir maçında seriyi sürdürmek istiyor!

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olacak.

calendar 30 Ekim 2025 11:28
Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında cuma günü RAMS Başakşehir'le deplasmanda karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın açılış maçında cuma RAMS Başakşehir ile Kocaelispor karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Ligde 10 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi alan Kocaelispor, 11 puanla 10. sırada yer alıyor. Süper Lig'de çıktığı son 3 mücadeleyi kazanan yeşil-siyahlı ekip, RAMS Başakşehir'i de yenerek galibiyet serisini devam ettirmek istiyor.

Körfez temsilcisinde sakatlığı bulunan Mateusz Wieteska, Bruno Petkovic ve Massadio Haidara Başakşehir karşısında forma giyemeyecek. Darko Churlinov'un durumu ise maç saatinde belli olacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
