29 Ekim

Kocaeli'de 4 gol var, kazanan yok!

1. Lig'de Kocaelispor ile Gençlerbirliği 2-2 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kocaeli'de 4 gol var, kazanan yok!
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28 Ekim 2023 21:01
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Kocaelispor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Kocaeli Stadyumu'ndaki mücadele 2-2 sona erdi.

Kocaelispor, Daniel Candeias ile 30. dakikada öne geçti. İlk yarı Kocaelispor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Ertuğrul Sağlam'ın ekibi Giorgi Beridze ile 77'de farkı ikiye çıkardı. Gençlerbirliği'nde Olarenwaju Kayode 88. dakikada durumu 2-1 yaptı. Başkent ekibinde Musa Çağıran 90. dakikada durumu eşitledi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kocaelispor ile Gençlerbirliği arasındaki mücadele 2-2 sona erdi.

Bu sonucun ardından Kocaelispor 20, Gençlerbirliği 18 puana yükseldi.

Kocaelispor, ligde gelecek hafta Göztepe deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği sahasında Boluspor'u ağırlayacak.

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