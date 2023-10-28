Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Kocaelispor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Kocaeli Stadyumu'ndaki mücadele 2-2 sona erdi.
Kocaelispor, Daniel Candeias ile 30. dakikada öne geçti. İlk yarı Kocaelispor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Ertuğrul Sağlam'ın ekibi Giorgi Beridze ile 77'de farkı ikiye çıkardı. Gençlerbirliği'nde Olarenwaju Kayode 88. dakikada durumu 2-1 yaptı. Başkent ekibinde Musa Çağıran 90. dakikada durumu eşitledi.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kocaelispor ile Gençlerbirliği arasındaki mücadele 2-2 sona erdi.
Bu sonucun ardından Kocaelispor 20, Gençlerbirliği 18 puana yükseldi.
Kocaelispor, ligde gelecek hafta Göztepe deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği sahasında Boluspor'u ağırlayacak.
Kocaelispor, Daniel Candeias ile 30. dakikada öne geçti. İlk yarı Kocaelispor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Ertuğrul Sağlam'ın ekibi Giorgi Beridze ile 77'de farkı ikiye çıkardı. Gençlerbirliği'nde Olarenwaju Kayode 88. dakikada durumu 2-1 yaptı. Başkent ekibinde Musa Çağıran 90. dakikada durumu eşitledi.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kocaelispor ile Gençlerbirliği arasındaki mücadele 2-2 sona erdi.
Bu sonucun ardından Kocaelispor 20, Gençlerbirliği 18 puana yükseldi.
Kocaelispor, ligde gelecek hafta Göztepe deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği sahasında Boluspor'u ağırlayacak.