Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Kocaelispor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Kocaeli Stadyumu'ndaki mücadele 2-2 sona erdi.



Kocaelispor, Daniel Candeias ile 30. dakikada öne geçti. İlk yarı Kocaelispor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Ertuğrul Sağlam'ın ekibi Giorgi Beridze ile 77'de farkı ikiye çıkardı. Gençlerbirliği'nde Olarenwaju Kayode 88. dakikada durumu 2-1 yaptı. Başkent ekibinde Musa Çağıran 90. dakikada durumu eşitledi.



Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kocaelispor ile Gençlerbirliği arasındaki mücadele 2-2 sona erdi.



Bu sonucun ardından Kocaelispor 20, Gençlerbirliği 18 puana yükseldi.



Kocaelispor, ligde gelecek hafta Göztepe deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği sahasında Boluspor'u ağırlayacak.



