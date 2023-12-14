New York Knicks, forvet Taj Gibson ile resmi olarak bir yıllık sözleşme imzaladı.



Knicks'in bu hamlesi, yakın zamanda Mitchell Robinson'ın geçirdiği sakatlık sonrası pivot rotasyonu zayıf kalan ekibin, takviye amaçlı yaptığı bir hamle oldu.



Gibson'ın daha önce Chicago Bulls, Minnesota Timberwolves ve Knicks'teki dönemleri sırasında koç Tom Thibodeau ile işbirliği yaptığı biliniyor.



Gibson, 2022-23 sezonunda 49 maçta 3,4 sayı, 1,9 ribaund ve 0,7 asist ortalamaları yakalamıştı.





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