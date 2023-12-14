Knicks, Taj Gibson ile tek yıllık kontrat yaptı

New York Knicks, forvet Taj Gibson ile resmi olarak bir yıllık sözleşme imzaladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Abone Ol
Knicks, Taj Gibson ile tek yıllık kontrat yaptı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Aralık 2023 11:30
New York Knicks, forvet Taj Gibson ile resmi olarak bir yıllık sözleşme imzaladı.

Knicks'in bu hamlesi, yakın zamanda Mitchell Robinson'ın geçirdiği sakatlık sonrası pivot rotasyonu zayıf kalan ekibin, takviye amaçlı yaptığı bir hamle oldu.

Gibson'ın daha önce Chicago Bulls, Minnesota Timberwolves ve Knicks'teki dönemleri sırasında koç Tom Thibodeau ile işbirliği yaptığı biliniyor.

Gibson, 2022-23 sezonunda 49 maçta 3,4 sayı, 1,9 ribaund ve 0,7 asist ortalamaları yakalamıştı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery