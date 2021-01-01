Knicks'in Lillard planı tutmazsa, ilgi Schröder'a kayabilir!

New York Knicks'in, Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard ile "hiçbir şey gerçekleşmezse", ilgisini Los Angeles Lakers point guardı Dennis Schröder ve diğer oyun kuruculara kaydıracağı iddia edildi.



Blazers süperstarı takas edilebilir hale gelirse, Knicks'in Lillard'ı almakla ilgilenen takımlar arasında olması bekleniyordu.



Lillard'ın takas isteyip istemeyeceği pek bilinmese de, istemesi halinde Knicks'in bir hamle yapması bekleniyor. Dame Portland'da kalırsa, SNY'den Ian Begley'e göre Knicks'in şimdiden bir yedek planı bulunuyor:



"Lillard konusunda hiçbir şey gerçekleşmezse, Knicks'in point guard pozisyonu için başka seçenekleri de var. Kyle Lowry, Dennis Schröder, Kendrick Nunn, Lonzo Ball veya Chris Paul gibi serbest oyuncuları takip edebilirler. Ayrıca başka bir point guard için takas yapmak da isteyebilirler."



Knicks'in Lillard planının tutmaması halinde, yeniden yapılanmaya dair bir yaklaşım benimsemekten memnun olacağı da iddialar arasında yer almıştı.



