Klopp'tan Almanya için açıklama!

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, önemli açıklamalarda bulundu.



Klopp'a Hansi Flick'in ardından Almanya Milli Takımı'nın başına Julian Nagelsmann'ın geçmesinin beklendiği hatırlatıldı. 56 yaşındaki teknik adam, bu konu için, "Julianın harika bir karar olduğunu düşünüyorum çünkü harika bir teknik direktör. Bu şekilde gerçekleşirse çok mutlu olurum" sözleri kullanıldı.



Nagelsmann için yaş eleştirileri de değinen başarılı teknik adam, "Yaş? Hiç önemli değil. 28 yaşında harika bir teknik adam olduğunu kanıtladı. Sekiz yıllık bir tecrübesi var. Diğerleri için bu 45 ya da 50 yaşında, en üst seviyede gerçekleşiyor. Bu bir kriter değil" dedi.



Klopp, Flick'in ardından Almanya için kendisinin de adının geçmesiyle ilgili olarak, "Şu anda Liverpool'u yeniden inşa ediyoruz. Kendimi Liverpool'a adadım. Kalbim burada, Liverpool'da. Geçen sekiz yılın üzerini öylece çizemezsiniz. Burada bir sözleşme imzaladım ve hatırladığım kadarıyla sözleşme imzaladığım sırada bana ilaç verilmedi. Bu özgür verilen bir karardı. İşte bu yüzden milli takıma uymuyorum" dedi.



2015 yılından bu yana Liverpool'u çalıştıran Alman teknik adamın 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.



