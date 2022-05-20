İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'un teknik direktörü Jurgen Klopp, Divock Origi'nin ayrılacağını açıkladı.



Klopp yaptığı açıklamada "Origi benim için her zaman bir Liverpool efsanesi olarak kalacak. Onu herkes seviyor." ifadelerini kullandı.



YENİ ADRESİ MILAN GİBİ



Liverpool'da sözleşmesi sona erecek olan Belçikalı forvet Divock Origi'nin Milan'ın teklifini kabul ettiği belirtildi.



The Athletic'in haberine göre Origi'nin kişisel şartları üzerine yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği ve Belçikalı golcünün Milan'la anlaşma sağladığı belirtildi.



Bu sezon Premier Lig'de 7 maça çıkan 27 yaşındaki Origi, 3 gol 1 asistlik katkı sağladı.





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