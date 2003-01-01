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Klay: "Bugs Bunny 80-100 yıldır oynuyor, LeBron'u teke tekte yener!"

Golden State Warriors yıldızı Klay Thompson, Bugs Bunny'nin bir basketbol maçında Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'i yeneceği üzerine espri yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Golden State Warriors yıldızı Klay Thompson, Bugs Bunny'nin bir basketbol maçında Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'i yeneceği üzerine espri yaptı.

LeBron'un başrolünü üstlendiği 'Space Jam: A New Legacy' filminin vizyona girmesine günler kala, Klay, muhabirlerin LeBron ve Bugs Bunny arasındaki bir basketbol maçını kimin kazanacağı üzerine gelen soruyu şu şekilde yanıtladı:

"LeBron, Bay triple-double tehdidi. Sahanın her iki tarafında da iş yapıyor. Ama Bugs Bunny bunu çok daha uzun süredir yapıyor, belki 80 ila 100 yıldır. LeBron kaç yıldır profesyoneldi, 2003'ten beri mi?"

Orijinal Space Jam filmi için resmi bir istatistik kağıdı hiçbir zaman yayınlanmamış olsa da, 2011 yılında Harvard Spor Analizi Kolektifi buna yönelik bir çalışma yapmıştı.

Rakamlara göre Bugs Bunny, Tune Squad'ın 48 sayılık devre arası farkından döndüğü ve 78-77 kazandığı maçta, 5'te 5 şut isabetiyle 10 sayı ve üç asist kaydetmişti.

Takımda 22/22 şut isabetiyle 44 sayı atan Michael Jordan'ın da olduğu düşünülürse, Bugs'ın büyük maçlarda sahada kendini idare etme yeteneği iyi bir şekilde ortaya çıkıyor.


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