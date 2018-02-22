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Kış olimpiyatlarında dünya rekoru geldi!

2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda kısa mesafe sürat pateni erkekler 500 metrede altın madalyayı, Çinli Wu Dajing kazandı.

Kaynak: AA
Kış olimpiyatlarında dünya rekoru geldi!
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22 Şubat 2018 15:02
2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda kısa mesafe sürat pateni erkekler 500 metrede altın madalyayı, Çinli Wu Dajing kazandı.

Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların 13. gününde, kısa mesafe sürat pateni dalında erkekler 500 metre finali yapıldı.

Çinli Wu Dajing, 39.584 saniyeyle dünya rekoru kırarak ilk olimpiyat şampiyonluğunu elde etti.

Güney Koreli Hwang Daeheon 39.854 ile gümüş, vatandaşı Lim Hyojun ise 39.919 ile bronz madalya aldı.

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