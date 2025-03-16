Kimmich'ten PSG itirafı!

Bayern Münih forması giyen Joshua Kimmich, Paris Saint-Germanin sorusuna cevap verdi.



Alman ekibiyle sözleşme uzatan Kimmich, "PSG, sizin transferinizi çok istedi, değil mi?" şeklinde gelen sorunun ardından, "Diğer kulüpler hakkında konuşmak istemiyorum." dedi.



Kimmich, "Evet ama PSG'nin mali boyutu Bayern Münih'e göre çok daha farklı olurdu." şeklinde gelen hatırlatmanın ardından, "Hangi kulüp ya da kulüpler olursa olsun, bir kulübün sizin için mücadele etmesi, sizi beğenmesi ve ekonomik paket de dahil olmak üzere bir bakış açısı sunması her zaman iyi hissettirir." diye konuştu.



Alman yıldız, "Bayern Münih'ten ayrılmaya ve transfer olmaya ne kadar yakındınız?" şeklinde gelen sorunun ardından, "Benim durumum özeldi çünkü sözleşmem yazın sona erecekti ve 1 Ocak'tan itibaren kulüplerle görüşme hakkım vardı. Bu benim için yeni bir durumdu çünkü daha önce sözleşmemi hep 2 ya da 2.5 yıl uzatmıştım. Bu yıldan önce başka kulüplerle hiç konuşmadım. Bu konuda çok iyi düşündüm çünkü karar vermek benim için çok önemliydi. Tüm seçeneklerimi bilmek, bunları değerlendirmek ve sonrasında kendim ve ailem için en iyisine karar vermek istedim." dedi.



Bayern Münih, geçtiğimiz günlerde Kimmich'in sözleşmesini 2029 yılına kadar uzatmıştı.



