Kimmich'ten Nagelsmann yorumu

Bayern Münih'in önemli isimlerinden Joshua Kimmich, görevine son verilmesi beklenen teknik direktör Julian Nagelsmann için konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Kimmich'ten Nagelsmann yorumu
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24 Mart 2023 18:40
Bayern Münih'te görevine son verilmesi beklenen Julian Nagelsmann için Joshua Kimmich'ten açıklama geldi.

Kimmich, "Sadece Julian'ın harika bir teknik direktör olduğunu söyleyebilirim. Kariyerimde birçok teknik direktör oldu ve o kolayca ilk 3'te yer alabilir" dedi.

Alman futbolcu, sözlerini, "Ama şu anda bu konu hakkında daha fazla yorum yapamam. Buna saygı gösterin. Tabii ki bu şu anda sıcak bir konu ancak kulüp bunu doğrulamadı" diye tamamladı.

Bayern Münih'te Nagelsmann'ın yerini Thomas Tuchel'in alması bekleniyor.

Bundesliga'da 25 maçta 52 puan toplayan Bayern Münih, lider Borussia Dortmund'un 1 puan gerisinde yer alıyor.

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