Kilikya Maratonu heyecanı Mersin'de başlıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesince, bu yıl ilk kez organize edilen Kilikya Ultra Maratonu, 25 Eylül'de yapılacak.



Mersin'in tarihi, kültürel ve doğal mirasını spor aracılığı ile tanıtabilmek amacıyla düzenlenecek maratonun tanıtım toplantısı, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Korykos Antik Kenti'nin parçası olan Kızkalesi sahilinde gerçekleştirildi.



Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, organizasyonla tarih, doğa ve sporun bir araya geleceğini söyledi.



Kilikya Ultra Maratonu ile Mersin'in tanıtımına katkı sunma fırsatı yakalayacaklarını aktaran Seçer, organizasyonu geleneksel hale getireceklerini vurguladı.



Seçer, 5 farklı kategoride gerçekleşecek maratona 500 kişinin kayıt yaptırdığını belirterek, "Bu normal bir maraton değil. Sporcular bazen bir dereden atlayıp, yüksek bir tepeden geçecekler. Bazen de kayaları tırmanıp, yokuş yukarı çıkacaklar. Yarışmaların başlangıç ve bitiş noktası da Kızkalesi olacak." diye konuştu.



Kilikya Ultra Maratonu hakkında



Kilikya Ultra Maratonu, 25 Eylül Pazar günü saat 07.30'da Kızkalesi sahilinde başlayacak.



Organizasyonda, 7 kilometre Korykos, 15 kilometre Elaiussa Sebaste, 33 kilometre Kızkalesi Takım, 33 kilometre Kızkalesi ve 54 kilometre Kilikya Ultra Maratonu parkurları koşulacak.



Yarışlarda dereceye giren sporculara çeşitli hediyeler verilecek.









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