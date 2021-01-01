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Kilian Hayes, en az 8 hafta daha yok!

Detroit Pistons, çaylak guard Killian Hayes'in sağ kalça sakatlığı nedeniyle en az sekiz hafta daha kadro dışı olacağını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Detroit Pistons, çaylak guard Killian Hayes'in sağ kalça sakatlığı nedeniyle en az sekiz hafta daha kadro dışı olacağını duyurdu.

Hayes'in sakatlığının daha güncel bir değerlendirmesi yapıldığında, kökeninin dinlenme ve rehabilitasyon gerektiren ancak ameliyat gerektirmeyen kısmi bir çıkık olduğu görüldü.

Hayes, bu ayın başlarında Milwaukee Bucks'a karşı oynanan bir maçta sakatlanmıştı ve o günlerde çekilen bir MR'da, sağ kalçasında bir labrum yırtığı görülmüştü.

19 yaşındaki Hayes, geçtiğimiz yıl Pistons tarafından yedinci sırada Draft edilmişti ve bu sezon sakatlanmadan önce yedi maça da ilk beş başlayıp, 4.6 sayı ve 3.6 asist ortalamaları yakalamıştı.


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