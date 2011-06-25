KG ve Pierce tartıştı: "Giannis mi, Durant mi?"

Boston Celtics'in eski yıldızları Kevin Garnett ve Paul Pierce, Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo ve Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant arasında kimin şu anda en iyi NBA oyuncusu olduğu hakkında tartıştılar.



SHOWTIME'ın 'KG Certified' isimli programının ilk bölümünde KG ve Pierce, şu anda NBA'deki en iyi oyuncunun kim olduğu da dahil olmak üzere çeşitli konulara değindiler.



Bir noktada KG, Pierce'a Durant ve Giannis arasında en iyi oyuncunun kim olduğunu sorduğunda, Pierce, yanıtını Greek Freak'ten yana kullandı:



"Giannis'in ligdeki en durdurulamaz oyuncu olduğunu düşünüyorum. Bu söylediğim Embiid, LeBron veya Durant'a karşı laf çakmak değil. Fakat her gece garanti 25 sayı bulabildiği şekilde oynuyor. Onu durdurmanın bir yolu yok. Tam saha gidip smacı vuruyor, fiziksel oynuyor...



Şöyle düşün, 25/6/11'lik bir gece geçirdiğinde, bu kendi standartlarında zayıf bir performans oluyor."



GARNETT'İN TERCİHİ DURANT OLDU



KG de Giannis'i ve basketbola etkisini övse de, ligdeki en iyi oyuncu söz konusu olduğunda Durant'i tercih ettiğini belirtti. Pierce, Giannis'in NBA'deki en iyi oyuncu olup olmadığını sorduğunda, Garnett şu yanıtı verdi:



"Ligde KD varken hayır."



Sonrasında Pierce, KD'nin bire bir kapışmada Giannis'i durduramayacağını belirttiği varsayımsal bir senaryoyu dile getirdi. Ancak Garnett, Pierce'ın bu düşüncesine de katılmadı:



"KD'nin Giannis'i durdurma şansı daha yüksek. Giannis daha genç, bunu anlıyorum. Ama bana göre iyi hücum, iyi savunmadan her zaman üstündür."



