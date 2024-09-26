Kevin Knox, Warriors'a katıldı

Golden State Warriors'ın, serbest oyuncu Kevin Knox ile bir yıllık anlaşmaya vardığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Kevin Knox, Warriors'a katıldı
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26 Eylül 2024 11:59
Golden State Warriors'ın, serbest oyuncu Kevin Knox ile bir yıllık anlaşmaya vardığı bildirildi.

Knox, Warriors ile tek yıllık anlaşmaya vararak, antrenman kampı sırasında takımın normal sezon kadrosunda yer almak için mücadele etmesine olanak sağladı.

Eski bir lotarya seçimi olan Knox, geçtiğimiz sezon Detroit Pistons ile 31 maç oynadı ve maç başına 18.1 dakikada ortalama 7.2 sayı ve 2.4 ribaund kaydetti.

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