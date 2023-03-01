Kevin Durant, bu gece Phoenix ile ilk maçına çıkıyor!

Phoenix Suns süperstarı Kevin Durant'ın bu gece Suns formasıyla ilk maçına çıkmasının beklendiği açıklandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Kevin Durant, bu gece Phoenix ile ilk maçına çıkıyor!
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01 Mart 2023 12:07
Phoenix Suns süperstarı Kevin Durant'ın bu gece Suns formasıyla ilk maçına çıkmasının beklendiği açıklandı.

Suns, Durant'in bu gece Charlotte Hornets'a karşı oynanacak karşılaşmada ilk kez Suns formasını giyeceğini duyurdu.

Brooklyn Nets forması giydiği 8 Ocak tarihinden beri dizinden geçirdiği sakatlık sebebiyle forma giyemeyen Durant, bu sezon maç başına 29.7 sayı, 6.7 ribaund ve 5.3 asist ortalamaları tutturuyor.

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