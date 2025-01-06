Kessler, Utah'ın "gerçekçi takas senaryolarında" yok

Utah Jazz pivotu Walker Kessler'ın "gerçekçi takas senaryolarında" yer almadığı iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
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Kessler, Utah'ın 'gerçekçi takas senaryolarında' yok
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06 Ocak 2025 12:30
Utah Jazz pivotu Walker Kessler'ın "gerçekçi takas senaryolarında" yer almadığı iddia edildi.

Los Angeles Times'tan Dan Woike, Kessler'ın hiçbir "gerçekçi takas senaryosunda" bulunmadığını söyledi.

Bu sezonun başlarında Jazz'in Kessler karşılığında en az iki adet birinci tur draft hakkı aradığı bildirilmişti.

New York Knicks'in Karl-Anthony Towns ile takas yapmadan önce Kessler için soruşturma yaptığı söyleniyordu.

Los Angeles Lakers'ın da Kessler ile ilgilendiği söylenmiş olsa da, an itibariyle Washington Wizards pivotu Jonas Valanciunas'ı gözüne kestirdiği biliniyor.

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