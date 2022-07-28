Kessie: 'Barcelona, dünyanın en iyisi'

Barcelona'nın, Milan'dan bonservissiz olarak kadrosuna kattığı Franck Kessie, açıklamalarda bulundu.



Kessie, "Barcelona'da sıcak bir şekilde karşılandım. Her şey güzel gidiyor. Burada benim için her şeyi basitleştirmeye çalışıyorlar. Takım arkadaşlarım ve hoca ile aramızdaki iletişim de iyiye gidiyor" ifadelerini kullandı.



Barcelona'daki oyun tarzına şaşırmadığını söyleyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Dışarıdan bile Barcelona'nın harika bir takım olduğunu anlıyorsunuz. Barcelona'nın değişmeyen bir kimliği var. Topa sahip olmalı ve topla teknik olmalısınız. Barcelona'daki tüm futbolcular da çok iyi" dedi.



Fildişili futbolcu, "Barcelona, kazanmak için kurulan bir kulüp. Transfer için sizi aradıklarında tereddüt yaşamazsınız, bana göre dünyanın en iyi kulübü. Takımda birçok yeni transfer ve kulübün gelişmesi için herkes elinden geleni yapacaktır" sözleriyle konuşmasını noktaladı.





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