Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, geçtiğimiz gece Denver Nuggets'a karşı alınan 119-115'lik yenilgide hakemlerin kaçırdığını düşündüğü bir teknik faul pozisyonuna tepki gösterdi.



Warriors'ın bitime 7 saniye kala yaptığı bir top kaybının ardından, Nuggets guardı Christian Braun kaçan topa atladı ve takımın mola hakkı kalmamış olmasına rağmen yerdeyken eliyle mola işareti yaptığı görüldü. Normal şartlarda teknik faulle cezalandırılması gereken bu hareket hiçbir hakem tarafından yakalanmayınca, 1,9 saniye kala bir hava atışı kararı çıktı.



Kerr, mevzubahis pozisyonla ilgili maç sonrası şu şekilde konuştu:



"Braun mola almıştı. Yere atlayıp yüz üstü dönerek mola işareti yapmıştı. Bu maçlarda iş yapmaları için tuttuğumuz üç adam dışında bunu herkes gördü ve beni kızdıran şey de buydu. Bu bir teknik fauldür. Mola hakları kalmamıştı. Faul verilmiş olsa serbest atış kullanırdık, top bize geçerdi ve maçı kazanma şansımız olurdu.



Ama kaybetmemizin nedeni bu değil. Kaybetmemizin nedeni, maç sonunu iyi oynamamış olmamız. Üst üste beş maçtır, maç sonlarını iyi oynamadığımız için böyle kaybedip duruyoruz ve bunu düzeltmemiz gerekiyor."



Hakem şefi Tyler Ford, hiçbir hakemin Braun'un mola işareti yaptığını görmediğini söylerken, Nuggets guardı da mola için işaret vermediğini belirtti:



"Belki öyle gözükmüş olabilir. Topla yerde yuvarlanır haldeydim. Ellerim hareket etti ama hakemler öyle görmedi."



Warriors, maçın bitimine 2:32 kala altı sayılık skor üstünlüğünü kaybederek, üst üste beşinci maçını kaybetmiş oldu.



Bu yenilgiyle 12-8'e düşen Warriors, bu gece Houston Rockets ile karşı karşıya gelecek.



