Golden State Warriors koçu Steve Kerr, Houston Rockets'a karşı oynanan NBA Kupası yarı final maçında takımını devre dışı bırakan "vicdansızca" hakem kararına tepki gösterdi.



Jalen Green'in bitime 3,5 saniye kala iki serbest atış isabeti bulmasıyla Rockets, Şubat 2020'den bu yana ilk kez Warriors'ı devirmmiş ve NBA Kupası çeyrek finalini 91-90 kazanmıştı.



Kerr, Jonathan Kuminga'ya karşı verilen ve Green'i serbest atış çizgisine gönderen faul kararı konusunda öfkesini şu sözlerle dile getirdi:



"Maçın kritik bir anındayken, potaya neredeyse 25 metre uzaklıkta hava atışı kararı verilmesi gereken bir pozisyona faul çalındığını ömrümde hiç görmemiştim. Hem de hiç. Sanırım 30 yıl önce kolejdeyken bir kez görmüştüm, NBA'de hiç görmedim. Bu vicdansızlıktır."



"İLKOKUL HAKEMİ BİLE YAPMAZ!"



Kerr, hakemlerin Rockets'a serbest atış yerine mola vermeleri gerektiğini iddia ederek sözlerine devam etti. Maçın resmen bir "güreş müsabakasına" döndüğünü öne süren Kerr, bu kararı bir ilkokul maçını yöneten hakemin bile vermeyeceğini ifade etti:



"Ne olduğunu anlayamadım bile. Topu ellerinden kaçırdılar, herkes yere atladı, potadan 25 metre uzaktaydılar ve skoru belirleyen bir serbest atış kararı çıktı. Mola ver gitsin, özellikle iki tarafın da resmen güreştiği bir maçta.



Milyar dolarlık bir endüstriden söz ediyoruz, burada insanların işleri söz konusu. Şaştım kaldım gerçekten. Rockets'a hakkını vermek lazım, güzel savaştılar ama bizim çocuklar için de üzülüyorum çünkü onlar da savaştı. Bir ilkokul hakemi bile bu kararı vermezdi."



Milli oyuncumuz Alperen Şengün 26 sayıyla Houston'ın en skorer ismi olurken, Jabari Smith Jr. 15 sayı ekledi.



Karşılaşmada 22 top kaybı yapan Golden State, maçın son 3:03 dakikasında sayı bulamadı.



17-8'lik Rockets, NBA Kupası yarı final maçında Cumartesi günü Las Vegas'a giderek Oklahoma City Thunder ile karşı karşıya gelecek. Milwaukee Bucks ve Atlanta Hawks ise diğer yarı final maçında oynayacak.



14-10'luk Warriors ise, 19 Aralık'ta Grizzlies ile oynamak üzere Memphis'e gidene kadar maç oynamayacak.



