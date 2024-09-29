Kerem Yavaş: '6 puan değerinde galibiyet'

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yi 3-2 yenen İkas Eyüpspor'da teknik sorumlu Kerem Yavaş, 6 puanlık bir maç kazandıklarını söyledi.



Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Yavaş, puan cetvelinde rakip olarak gördükleri bir takımla karşı karşıya geldiklerini belirtti.



Kazanmak zorunda oldukları bir maça çıktıklarını dile getiren Yavaş, "Bu maçın bizim için önemli çoktu. Ligde hedef bakımından bizim direkt rakibimizle oynadık. Evimizde kazanmamız çok önemliydi. 6 puan değerinde galibiyet diyebiliriz. Son 6 haftaya baktığımızda iyi oynadığımızı ama bunun karşılığını alamadığımızı düşünüyorduk. Bugün de bu 3 puanı kazanmak zorundaydık ki oradaki kayıpların telafisi olsun. Bunu başardık çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.



Maça kötü başladıklarını ve oyuna tutunamadıklarını anlatan Yavaş, şunları kaydetti:



"Öne geçmemize rağmen hak ettiğimiz bir golü kalemizde gördük. Hiç memnun olmadığımız bir 45 dakika oynadık. Eksiğimizi biliyorduk, bunu oyunculara iyi aktardık ve başka değişikliğe gerek duymadık. 2. yarıya başladığımızda oyuncularımız isteğimizi daha iyi uyguladılar. Oyun tarafımıza döndü, skoru da bulduk. Son 10 dakika mani olamadığımız skoru koruma psikolojisi ile takım geri çekildi ve pozisyonlar buldular. Sonuç olarak kazanmayı bildik, bu bizim için önemliydi."



