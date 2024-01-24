Kerem'e Avrupa'dan yakın takip!

Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın yıldız ismi Kerem Aktürkoğlu, Avrupa ekipleri tarafından yakından izlenmeye devam ediyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Kerem'e Avrupa'dan yakın takip!
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24 Ocak 2024 08:35
Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Trabzon'da duble yaptı ve gol sayısını 10'a çıkardı.

Sezonun ortasında 10 gol-7 asistlik performansa ulaşan Kerem, geçen sezonu 10 gol- 13 asist, 2021-22 sezonunu ise 13 gol-9 asistle tamamlamıştı. Üç senedir sarı-kırmızılı takımın skor yükünü çeken 25 yaşındaki milli oyuncu, sol açık dışında 10 numara ve sağ kenar forvet olarak da oynamaya başladı.

Kerem'i Avrupa kulüpleri yakından izlemeye devam ediyor.

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