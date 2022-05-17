Kerem'den büyük başarı! 5 yıl sonra bir ilk...

Galatasaray'da performansıyla göz dolduran Kerem Aktürkoğlu'ndan rekor geldi. Adana Demirspor filelerine havalandıran genç oyuncu, 10 gole ulaştı ve Yasin Öztekin ve Eren'den sonra çift haneye çıkan ilk yerli isim oldu.



Bu sezonun flaş ismi Kerem Aktürkoğlu, Adana Demir karşısında da takımını sırtladı.



23 yaşındaki oyuncu, takımını 2-1 öne geçirirken Gomis'in skoru 3-1'e getiren golünün de asistini yaptı.



Kerem bu sezon toplamda 10 gol-4 asiste ulaşırken Eren Derdiyok ve Yasin Öztekin'in ardından (2016-17) bir sezonda çift haneli gol sayısına ulaşan ilk Türk oyuncu oldu.





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