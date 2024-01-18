Kerem Demirbay: ''İşim bu, profesyonelim''

Galatasaraylı futbolcu Kerem Demirbay, Ümraniyespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Kerem Demirbay: ''İşim bu, profesyonelim''
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Ocak 2024 23:40
Son güncelleme 18 Ocak 2024 23:52
Galatasaraylı futbolcu Kerem Demirbay, 3 asistle yıldızlaştığı Ümraniyespor maçının ardından konuştu.

Kerem Demirbay, "Çok mutluyum. Kazandık. Böyle kupa maçlarında en önemlisi kazanmak. İyi bir maç çıkardık ve kazandık. İşim bu benim. Maçtan maça, antrenmanlarda en iyisini yapmaya çalışıyorum. En iyimiz bu. Gün gelir hata yaparız ama önemli olan her zaman çalışmak, profesyonel olmak. Ben de profesyonelim.'' dedi.

Hafta sonunda oynanacak Trabzonspor maçıyla ilgili konuşan Kerem, ''Trabzonspor maçı zor olacak kesinlikle, deplasmanda... Biz büyük bir takımız. Kaliteli futbolcular var ama en önemlisi takımız. Bu maçı kazanmak istiyoruz." yorumunu yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery