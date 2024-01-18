Kerem Demirbay: ''İşim bu, profesyonelim''

Galatasaraylı futbolcu Kerem Demirbay, 3 asistle yıldızlaştığı Ümraniyespor maçının ardından konuştu.
Kerem Demirbay, "Çok mutluyum. Kazandık. Böyle kupa maçlarında en önemlisi kazanmak. İyi bir maç çıkardık ve kazandık. İşim bu benim. Maçtan maça, antrenmanlarda en iyisini yapmaya çalışıyorum. En iyimiz bu. Gün gelir hata yaparız ama önemli olan her zaman çalışmak, profesyonel olmak. Ben de profesyonelim.'' dedi.
Hafta sonunda oynanacak Trabzonspor maçıyla ilgili konuşan Kerem, ''Trabzonspor maçı zor olacak kesinlikle, deplasmanda... Biz büyük bir takımız. Kaliteli futbolcular var ama en önemlisi takımız. Bu maçı kazanmak istiyoruz." yorumunu yaptı.
Kerem Demirbay, "Çok mutluyum. Kazandık. Böyle kupa maçlarında en önemlisi kazanmak. İyi bir maç çıkardık ve kazandık. İşim bu benim. Maçtan maça, antrenmanlarda en iyisini yapmaya çalışıyorum. En iyimiz bu. Gün gelir hata yaparız ama önemli olan her zaman çalışmak, profesyonel olmak. Ben de profesyonelim.'' dedi.
Hafta sonunda oynanacak Trabzonspor maçıyla ilgili konuşan Kerem, ''Trabzonspor maçı zor olacak kesinlikle, deplasmanda... Biz büyük bir takımız. Kaliteli futbolcular var ama en önemlisi takımız. Bu maçı kazanmak istiyoruz." yorumunu yaptı.