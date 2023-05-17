Kerem Aktürkoğlu'na uyarı: 'Sakın kart görme!'

İstanbulsporlu iki oyuncuyla tartışan Galatasaraylı yıldıza kulübeden, "Sınırdasın, sakin ol" uyarısı geldi.
İlk yarıda Galatasaray'ın penaltı kazandığı pozisyonda Kerem Aktürkoğlu ile İstanbulspor'dan Muammer Sarıkaya ve Onur Ergün arasında gerilim yaşandı.
İkili, Kerem'in penaltı itirazına tepki gösterince tansiyon yükseldi. Milli futbolcu, kenara kadar gelip tartışmaya devam edince sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, "Sınırdasın, sakin ol, sakın sarı kart görme Kerem" dedi.
ICARDI İLE ÇOK UYUMLUYUZ
Icardi'nin ikinci golünde şık bir asist yapan Kerem, maç sonrası, "Icardi ile güzel bir uyumumuz var. Birbirimize gol attırmayı çok istiyoruz. Golden sonra beni sırtına aldı. Aile ortamı var. Başkanımız da gelip, bizimle kutlama yaptı. Hep birlikte şampiyonluğa yürüyoruz. Kaldı iki maç" dedi
İlk yarıda Galatasaray'ın penaltı kazandığı pozisyonda Kerem Aktürkoğlu ile İstanbulspor'dan Muammer Sarıkaya ve Onur Ergün arasında gerilim yaşandı.
İkili, Kerem'in penaltı itirazına tepki gösterince tansiyon yükseldi. Milli futbolcu, kenara kadar gelip tartışmaya devam edince sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, "Sınırdasın, sakin ol, sakın sarı kart görme Kerem" dedi.
ICARDI İLE ÇOK UYUMLUYUZ
Icardi'nin ikinci golünde şık bir asist yapan Kerem, maç sonrası, "Icardi ile güzel bir uyumumuz var. Birbirimize gol attırmayı çok istiyoruz. Golden sonra beni sırtına aldı. Aile ortamı var. Başkanımız da gelip, bizimle kutlama yaptı. Hep birlikte şampiyonluğa yürüyoruz. Kaldı iki maç" dedi