Kerem Aktürkoğlu için transfer açıklaması!

Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri William D'Avila, Spartak Moskova ile görüşmelerin durduğunu açıkladı.

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Kerem Aktürkoğlu için transfer açıklaması!
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09 Ağustos 2024 18:14
Galatasaray'da gündemden düşmeyen Kerem Aktürkoğlu için transfer açıklaması geldi.

25 yaşındaki kanat oyuncusunun menajeri, Rus ekibi Spartak Moskova ile görüşmelerin durduğunu açıkladı.

"ŞU ANDA GÖRÜŞMELER DURDU"

William D'Avila yaptığı açıklamada, "Spartak Moskova'dan yıllık 3 milyon Euro istedik. Ancak artık kulüple bir temasımız ve görüşmemiz yok." ifadelerini kullandı.

G.SARAY ANLAŞMIŞTI

Galatasaray'ın milli oyuncu için Moskova ekibiyle 13 milyon euro karşılığında anlaşma sağladığı belirtiliyordu.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Sarı kırmızılı takımın 2. kaptanı, Galatasaray'da 174 maça çıktı ve 44 gol, 39 asistlik performans sergiledi. 

 
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