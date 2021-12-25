Kerem Aktürkoğlu: "Harry Potter'ı ben de seviyorum"

Galatasaray'ın Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yendiği maçın ardından Kerem Aktürkoğlu konuştu.

Haber; Sporx.com
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Kerem Aktürkoğlu: 'Harry Potter'ı ben de seviyorum'
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25 Aralık 2021 18:33
Kerem Aktürkoğlu
Kerem Aktürkoğlu
Galatasaray
Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta mücadelesinde Galatasaray, konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Ligde ilk kez bir maçta hem gol hem asist yapan ve ilk kez ceza sahası dışından gol atan Kerem Aktürkoğlu maçın ardından, "Gol anlamlıydı ama asıl anlamlı olan galibiyetti. Zor zamanlar geçiriyorduk. İyi oynuyorduk ama topu kaleye sokamıyorduk. Uzaktan hep denemek istiyordum, ilk yarı vuracaktım ama rakip önüme geçti. İkinci yarı pozisyonu buldum ve top da ayağıma oturdu. Güzel gol oldu." dedi.

Kerem ayrıca, "Harry Potter benzetmesi başlattılar. Ben de Harry Potter'ı seviyorum, uzun zamandır düşünüyorduk. Bugüne kısmetmiş. Bakalım belki bundan sonra da devam eder." ifadelerini kullandı.


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