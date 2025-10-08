08 Ekim
Swaziland-Angola
16:00
08 Ekim
Moritius-Kamerun
16:00
08 Ekim
Etiyopya-Gine Bissau
16:00
08 Ekim
Komor Adl.-Madagaskar
19:00
08 Ekim
Orta Afrika Cumhuriyeti-Gana
19:00
08 Ekim
Çad-Mali
19:00
08 Ekim
Sierra Leone-Burkina Faso
19:00
08 Ekim
Tanzanya-Zambia
22:00
08 Ekim
Niger-Kongo
22:00
08 Ekim
Umman-Katar
18:00
08 Ekim
Endonezya-Suudi Arabistan
20:15

Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'da ilk 5'te!

FIFPro raporuna göre, geçen sezon Avrupa'da en çok maça çıkan futbolcular listesinde Kerem Aktürkoğlu da ilk 5'te yer aldı.

08 Ekim 2025 09:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'da ilk 5'te!
FIFPro'nun yayınladığı "Oyuncu Sağlığı ve Performans Etkisi" raporunda, 2024-25 sezonunda Avrupa'da en çok forma giyen oyuncular listesi açıklandı.

Fenerbahçe'nin Benfica'dan kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu, bu listede ilk 5'e girmeyi başardı.

26 yaşındaki futbolcu, Benfica formasıyla lig ve kupada 40, Avrupa kupalarında 18 ve 1 hazırlık maçı olmak üzere 59 kez sahaya çıktı. Milli Takım'da da 10 maça çıkan Kerem, toplamda 69 karşılaşmada görev aldı.

MODRIC ZİRVEDE



Listenin ilk sırasında Real Madrid'in deneyimli yıldızı Luka Modric yer aldı. Hırvat futbolcu, kulübüyle 66 ve Milli Takımı'yla 10 olmak üzere toplam 76 maça çıkarak zirvede yer aldı. Onu, takım arkadaşı Valverde, PSG'den Ruiz, Inter'den Bastoni ve Kerem Aktürkoğlu izledi. 

Joshua Kimmich, Pedri, Neves ve Doue de Kerem ile aynı sayıda maç oynayan isimler arasında yer aldı. Türk futbolcu, bu sezona da yüksek tempoyla girerek Benfica ve Fenerbahçe formalarıyla 11, Milli Takım'da ise 2 karşılaşmada görev yaptı.

KADRO İSTATİSTİĞİNDE ARDA GÜLER ZİRVEDE 

Raporda ayrıca oyuncuların takımlarında maç kadrosuna alınma istatistikleri de değerlendirildi. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılan Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, 80 maçla bu kategoride zirvede yer aldı. Tottenham'dan Archie Gray ile birinciliği paylaşan Arda'yı, Modric, PSG'den Neves ve Inter'den Bastoni takip etti. 

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
