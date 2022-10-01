Almanya Ligi'nin (Bundesliga) 8. haftasında Schalke 04 sahasında Augsburg ile karşı karşıya gelecek. Bu maç aynı zamanda yolu Türkiye'den geçen Kenan Karaman ile Mergim Berisha'nın rakip olduğu karşılaşma olacak.



KENAN KARAMAN YEDEKLERDE



Alman basınına göre önceki hafta hastalığı sebebiyle antrenmanda yer almayan Kenan Karaman, bu maçta ilk 11'de forma giyemeyecek. Teknik direktör Farnk Kramer, Beşiktaş'tan transfer edilen oyuncuyu yedek oturtacak.



BERISHA İLK 11'DE OLACAK



Bayern Münih maçında attığı golle Almanya'da haftanın 11'ine seçilen Mergim Berisha ise Augsburg'da ilk 11'de maça başlayacak. Fenerbahçe'den transfer edilen golcü isim, 3 maçta 1 gol 1 asistlik performans sergilemişti.





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