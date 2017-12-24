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Kemal Özdeş: ''Tam istediğimiz gibi gidiyordu...''

Kasımpaşa teknik direktörü Kemal Özdeş, 2-1 kaybettikleri Başakşehir maçının ardından konuştu.

Kaynak: AA
Kemal Özdeş: ''Tam istediğimiz gibi gidiyordu...''
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24 Aralık 2017 19:51
Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup olan Kasımpaşa'nın teknik direktörü Kemal Özdeş, kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Özdeş, sözlerine galibiyetinden dolayı Medipol Başakşehir'i kutlayarak başladı.

Medipol Başakşehir'in kaliteli bir takıma sahip olduğunu belirten Kemal Özdeş, "Maçın başında kurduğumuz strateji erken yediğimiz golden sonra farklı bir rol aldı. Rakibimiz topa daha fazla sahip oldu. Devrenin sonlarına doğru yan toptan bulduğumuz golle maç başa döndü." diye konuştu.

Oyuncularına ikinci yarı pasla oynamalarının önemini anlattığını ifade eden Özdeş, şunları kaydetti:

"70. dakikaya kadar pozisyon vermedik. İstediğimiz gibi bir oyun oluyordu. 2. golü yedikten sonra riskler almaya başladık. Trezeguet'nin net bir pozisyonu vardı, 1 puan alabilirdik. Ligin ilk yarısı sona erdi. Bu puan ve sıralama, bizim için uygun değil. Eksikleri giderip, ikinci yarıya daha iyi hazırlık yapacağız. İkinci yarı daha zor geçecek ve bu puanlardan daha fazlasını toplayacağız. Oyuncularımın kalitesine güveniyorum."

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