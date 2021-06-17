Kemal Ademi, İsviçre'ye dönüyor

Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen ve devre arasında Karagümrük'e kiralanan Kemal Ademi'nin İsviçre'ye döneceği öne sürüldü.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Kemal Ademi, İsviçre'ye dönüyor
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17 Haziran 2021 12:22
Fenerbahçe'nin geride kalan sezonun başında transfer ettiği Kemal Ademi, büyük hayal kırıklığı yaratmıştı.

25 yaşındaki forvet sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Karagümrük'te geçirdi ancak orada da bekleneni veremedi.

Sarı-Lacivertliler, Ademi'yi kadroda düşünmüyor. Menaceriyle yapılan görüşmede, İsviçreli forvete takım bulunması istendi. İsviçre'den talipleri olduğu öğrenilen 1.98 m.'lik forvetin ülkesine dönmesi bekleniyor.


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