Kemal Ademi, İsviçre'ye dönüyor

Fenerbahçe'nin geride kalan sezonun başında transfer ettiği Kemal Ademi, büyük hayal kırıklığı yaratmıştı.
25 yaşındaki forvet sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Karagümrük'te geçirdi ancak orada da bekleneni veremedi.
Sarı-Lacivertliler, Ademi'yi kadroda düşünmüyor. Menaceriyle yapılan görüşmede, İsviçreli forvete takım bulunması istendi. İsviçre'den talipleri olduğu öğrenilen 1.98 m.'lik forvetin ülkesine dönmesi bekleniyor.
25 yaşındaki forvet sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Karagümrük'te geçirdi ancak orada da bekleneni veremedi.
Sarı-Lacivertliler, Ademi'yi kadroda düşünmüyor. Menaceriyle yapılan görüşmede, İsviçreli forvete takım bulunması istendi. İsviçre'den talipleri olduğu öğrenilen 1.98 m.'lik forvetin ülkesine dönmesi bekleniyor.