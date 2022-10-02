Spor Toto 1. Lig'de Ankara Keçiörengücü, Altınordu deplasmanına konuk oldu. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Başkent temsilcisi 4-1'lik skorla kazandı.
Karşılaşmada Ankara Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Hamza Gür, 36. dakiakda Mikail Okyar, 45. dakikada penaltıdan Bekir Karadeniz ve 56. dakikada Moustapha Camara kaydetti. Altınordu'nun tek golü 7. dakikada Volkan Fındıklı'dan geldi.
Bu sonucun ardından Ankara Keçiörengücü 14 puana yükseldi. Altınordu 3 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Boluspor'u ağırlayacak. Altınordu, Tuzlaspor deplasmanına gidecek.
Karşılaşmada Ankara Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Hamza Gür, 36. dakiakda Mikail Okyar, 45. dakikada penaltıdan Bekir Karadeniz ve 56. dakikada Moustapha Camara kaydetti. Altınordu'nun tek golü 7. dakikada Volkan Fındıklı'dan geldi.
Bu sonucun ardından Ankara Keçiörengücü 14 puana yükseldi. Altınordu 3 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Boluspor'u ağırlayacak. Altınordu, Tuzlaspor deplasmanına gidecek.
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