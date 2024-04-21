Keçiörengücü: 'Bu gücü her zaman ortaya koyalım'

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Tahsin Tam, Sakaryaspor maçı sonrası konuştu.



Tahsin Tam, rakiplerin puanlar kaybettiği bu hafta alacakları her puanın önemli olduğunu söyledi.



Sakaryaspor gibi takıma karşı iki basit hatadan yedikleri golün kendilerini üzdüğünü dile getiren Tam, şunları kaydetti:



"Maçı çevirebilmek için bütün opsiyonlarımızı devreye soktuk. Fırsatlar da yakaladık. Özellikle son 20 dakikada yaklaştığımız pozisyonlar oldu ama bunları etkili şekilde kullanamadık. Oyuncularımın bu güçlü deplasmanda verdiği mücadele, özellikle ikinci yarıda geri dönüş için gösterdikleri çaba bizim için çok değerliydi. Bu gücü ortaya koymaya devam edersek, bundan sonraki maçlarda mutlaka kazanan taraf olacağımızı düşünüyorum. Bunu oyuncularıma da ifade ettim. Onların ikinci yarıda göstermiş olduğu performans, geri dönüş çabası gerçekten değerliydi. Hepsini tek tek tebrik ettim soyunma odasında."



Süper Lig için mücadele veren Sakaryaspor'un büyük camia ve güçlü taraftara sahip olduğunu dile getiren Tam, rakip takıma bundan sonraki maçlarda başarılar diledi.





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