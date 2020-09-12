Keçiörengücü, Bolu'dan 3 puan çıkardı

TFF 1. Lig'in açılış haftasında Keçiörengücü, deplasmanda Boluspor'u 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com
Keçiörengücü, Bolu'dan 3 puan çıkardı
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12 Eylül 2020 18:29
TFF 1. Lig'in açılış haftasında Keçiörengücü deplasmanda Boluspor ile karşı karşıya geldi.

Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi Keçiörengücü 1-0'lık skorla kazandı. Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren gol, 57. dakikada Cem Ekinci'den geldi.

TFF 1. Lig'in 2. haftasında Keçiörengücü evinde Ankaraspor ile karşı karşıya gelecek.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Selahattin Altay, Ferdi Karadoruk

Beypiliç Boluspor: Mosquera, Fethi Özer, Burak Asan (Dk. 66 Oğuzhan Berber), Bekir Yılmaz, Poepon (Dk. 46 Caner Öztürk), Marlinho (Dk. 46 Mihajlovic), Mutlu Güler (Dk. 81 Muhammet Arslantaş), Muhammed Bayır, Ali Tekin, Mustafa Durak, Melih Okutan (Dk. 66 Gökhan Sazdağ)

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Fatih Solmaz, Samet Akaydin, Soner Gönül, Süleyman Olgun, Burak Aydın (Dk. 74 Oğuzhan Erdoğan), Uğur Mutlu, Dialiba (Dk. 87 Adewale), Cem Ekinci (Dk. 87 Alper Yılmaz), Kone (Dk. 66 Mustafa Babaoğlu)

Gol: Dk. 77 Cem Ekinci (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 72 Ali Keten, Dk. 88 Bekir Yılmaz (Beypiliç Boluspor)



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