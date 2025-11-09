Keçiörengücü, Adana deplasmanında kazandı

TFF 1. Lig 13. hafta maçında Keçiörengücü, Adana Demirspor'a konuk oldu.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip 7-2 kazandı.

Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri Mame Diouf (2), Odise Roshi, Oğuzcan Çalışkan, Hüseyin Bulut ve Junior Fernandes (2) kaydetti. Adana Demirspor'un iki golünü de Salih Kavrazlı attı.

Bu sonuçla birlikte Keçiörengücü 17 puana yükselirken Adana Demirspor -17 puanla ligin dibinde yer alıyor. Ligin sonraki haftasında Keçiörengücü, Vanspor'a konuk olacak. Adana Demirspor ise Manisa FK ile deplasmanda karşılaşacak.